aA
В Австралии и Новой Зеландии новый год уже наступил. Его впервые за несколько лет встречали не только фейерверками, но и массовыми мероприятиями.
Pasaulis sutinka Naujuosius metus
Pasaulis sutinka Naujuosius metus
© AFP / Scanpix

Одной из первых стран, уже встретивших 2023 год в ночь на воскресенье, 1 января, по местному времени стала Австралия. В отличие от трех предыдущих лет, когда из-за пандемии коронавируса на континенте вводились ограничительные меры и даже запреты на проведение массовых мероприятий, в этом году празднику ничто не мешает. На ежегодное пиротехническое шоу, которое 31 декабря традиционно устраивается в гавани крупнейшего города страны - Сиднея, собрались посмотреть около 1 млн человек.

Фейерверки прошли во многих крупных городах Австралии, причем в ряде случаев в дополнение к основным были запланированы ранние "семейные" шоу. При этом пожарные службы призывали австралийцев по возможности не запускать пиротехнику самостоятельно, а получить удовольствие от представлений, подготовленных специалистами - с Рождества там вынуждены реагировать на крупные возгорания травы.

Жители полуторамиллионного новозеландского Окленда также смогли встретить Новый год без коронавирусных ограничений. Тысячи людей собрались здесь под Небесной башней (Sky Tower - Ред.), самым высоким сооружением страны. Фейерверком, запущенным с нее, здесь заменили обратный отсчет последних секунд до полуночи.

Новогодняя ночь как повод пошуметь

В Германии дела с пиротехникой обстоят строго: официально ее разрешается покупать всего три дня в году. А в последние два года ее продажа была запрещена: таким образом власти пытались избежать излишнего скопления людей и нагрузки на больницы из-за возможных пострадавших при неудачных запусках фейерверков.

Кроме того, запускать пиротехнику разрешено только в новогоднюю ночь.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Что ждет в Новом году: новые налоги и тарифы

С 1 января 2023 года в Литве изменятся налоги и выплаты....

В Литве выделяют "три невидимые группы": наблюдается опасная тенденция

В этом году в Литве было проведено социологическое...

На Кафедральной площади в Вильнюсе в Новогоднюю ночь ждет видеопроекция и лазерное шоу

Уже четвертый раз Вильнюс приглашает встретить Новый...

Россия 31 декабря подвергла Украину массированному обстрелу

Днем 31 декабря воздушная тревога объявлена по всей...

Likimo ironija

Голубые огоньки, советские фильмы, оливье: новогодняя ностальгия в Беларуси и России

Несмотря на то, что СССР развалился 30 лет назад,...