"Мир потерял бойца". Европейские лидеры — о смерти Навального



Еще нет окончательного подтверждения, но мы исходим из того, что с большой вероятностью Навальный умер в российской тюрьме. Это нас очень подавляет. Я встречался с ним в Берлине, когда он лечился в Германии от последствий отравления, общался с ним про отвагу, которой требовало его решение вернуться в Россию. Сейчас он заплатил за это своей жизнью. Мы очень хорошо знаем, что это за режим. Тот, кто критикует, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и свою безопасность. Поэтому мы потрясены. Наши мысли с его женой, его детьми, его друзьями, с его последователями. Это просто ужасно. И это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, она давно отошла от демократии, это давно не демократия.