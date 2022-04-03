”Буча, Ирпень и Гостомель — это города, которые освобождены и представляют собой картинку из постапокалиптического фильма ужасов”, — заявил Арестович, обвинив в военных преступлениях, в том числе ограблениях, изнасилованиях и убийствах мирных жителей, российские войска.
По его словам, у многих жертв были связаны руки, на телах остались следы пыток, большинство было убито выстрелами в затылок.
”Мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, я думаю, что в других городах Украины картинка не лучше. Но ВСУ, другие силы обороны и спецслужбы Украины сделают все, чтобы найти и наказать преступников”, — подчеркнул Арестович, добавив, что ”никакие преступления не останутся безнаказанными”.
Сообщения о десятках тел людей в гражданской одежде, которые лежат на улицах в городе Буча, откуда несколько дней назад ушли российские войска, стали появляться 2-3 апреля. Фотографии с трупами опубликовали представители украинских властей, а также агентства Reuters и AFP.
Причины смерти людей в Буче неясны, отмечали журналисты. По словам мэра города, они были убиты выстрелом в затылок. Свидетельства об одном таком случае внесудебной казни зафиксировали правозащитники из Human Rights Watch.
Кремль и Минобороны России до сих пор не прокомментировали эти сообщения и обвинения. В телеграм-канале военного министерства лишь появился репост из канала ”Война с фейками”, где сообщения о десятках тел убитых людей в Буче, называют ”спланированной медиакампанией”.
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