"Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевания [холера, гепатиты, паразиты]. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", — рассказал Ляшко.

В Чёрном море и на украинском побережье отдыхать также запрещено, коммунальные службы убирают трупы животных, рыб и моллюсков на дне Каховского водохранилища, чтобы продукты их гниения не попадали в воду, уточнил министр.

Ляшко надеется, что при соблюдении санитарных норм, вспышек эпидемий можно будет избежать.

Ранее появились слухи о первом случае холеры в Украине, но в украинском Минздраве это отрицают.

"Ни одного случая холеры у людей нет. Проводим эпидмониторинг водоемов и периодически у нас обнаруживают холерные вибрионы как связанные с подтоплением, так и не связанные. Так было и раньше", — сказал Ляшко.

Риски вспышек заболеваний при этом огромны, отметил министр.

"Потому что соблюдать противоэпидемические условия, обработать пищевые продукты и другие вещи без питьевой воды в достаточном количестве проблематично. Вода отойдет, где-то будет болотистая местность, а где-то будет подсыхать, будет разноситься пыль. Это все зона риска", — подчеркнул он.

Сотни людей все еще остаются на подтопленных территориях Херсонской области.

По данным на четверг, на оккупированной части Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС погибли 18 человек.

Данные о погибших на подконтрольном Украине правом берегу в результате наводнения в последний раз назывались 12 июня: тогда было известно о 10 жертвах.