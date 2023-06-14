Организованы 38 пунктов наблюдения за эпидемиологической ситуацией.
По данным министерства здравоохранения Украины, на поверхности воды зафиксирована повышенная микробиологическая активность, но случаев заболеваний среди населения на данный момент не выявлено.
Исследования ведутся на основании образцов, взятых из окружающей среды, а также анализов пациентов, жалующихся на боли в кишечнике.
В минздраве заявляют, что готовы к неблагоприятному развитию ситуации. Основными хабами лечения потенциальных случаев холеры и других инфекционных болезней станут три больницы в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, где развернуты дополнительные койки и пополнен запас необходимых медикаментов.
Минздрав просит население пострадавших и прилегающих районов не купаться в водоемах и не использовать воду для обработки пищевых продуктов.
Временно категорически запрещена рыбная ловля.
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