Минздрав Аргентины рассказал о побочных эффектах после "Спутника". Главное из отчета

Обнародованные Аргентиной данные особенно ценны еще и потому, что в России не публикуются сведения о побочных эффектах какой-либо из вакцин местного производства. Нет и официального портала со статистикой вакцинированных — заявления с упоминанием числа привитых лишь периодически делают российские ведомства.

Отчет основан на данных, полученных до 31 июля этого года. В Аргентине "Спутник" и AstraZeneca — две самые популярные вакцины, ими привито почти равное число людей.

Всего населению страны ввели 11,37 млн доз "Спутника", 11,1 млн доз AstraZeneca и 9,7 млн доз китайской Sinopharm.

За семь месяцев, прошедших после начала массовой вакцинации, национальной системой здравоохранения было зарегистрировано 50 463 отчета о побочных эффектах (156,8 случая на 100 тысяч). Из них 1,99% (1004 случая) посчитали тяжелыми побочными эффектами — то есть потребовавшими госпитализации.

Случаев серьезных побочек после "Спутника" — менее 1% от общего числа. 38 669 случаев побочных эффектов после российской вакцины посчитали нетяжелыми.

Большинство отчетов о тех или иных побочных эффектах поступили по "Спутнику", по AstraZeneca — 2999 отчетов, по Sinopharm — 2384. Еще 3535 случаев не связали ни с одной из вакцин.

Опубликовали в Аргентине и распределение числа тяжелых побочных эффектов в зависимости от вакцины:

"Спутник" — 0,66 случая на 100 тысяч доз

AstraZeneca — 0,41 случая на 100 тысяч доз

Sinopharm — 0,16 случая на 100 тысяч доз

72% отчетов о нежелательных явлениях были от женщин, а средний возраст заявивших о побочках составлял 42,4 года среди обоих полов.

В отчете подчеркивается, что степень реагирования системы эпиднадзора на побочки в начале вакцинации была очень высокой из-за того, что вакцины начали применять в условиях пандемии и все они были новыми. То есть медперсонал был обучен обнаруживать побочки и быстро уведомлять о них.

Хотя количество полученных людьми доз вакцин со временем увеличивалось, количество сообщений о тяжелых побочных эффектах оставалось низким, отмечают в аргентинском минздраве.

На что чаще жаловались?



Чаще всего после "Спутника" регистрировали головную боль или боль в мышцах/суставах — (136,2 случая на 100 тысяч). Также были случаи лихорадки с головной болью и/или болями в мышцах и суставах (128,5 случая), местной реакции без лихорадки (скорее всего, имеется в виду покраснение в месте укола — Би-би-си) — 26,9 случая на 100 тысяч.

Реже встречалась высокая температура — 16,5 случая на 100 тысяч, местная боль — 11,4 случая, местная реакция с лихорадкой — восемь случаев, реакции желудочно-кишечного тракта с лихорадкой или без — шесть случаев, и столько же — аллергий.

Совсем редкие побочные эффекты "Спутника" — это местные аденопатии (увеличение лимфоузлов — Би-би-си) — таких встречалось 0,83 случая на 100 тысяч, анафилаксия (0,10 на 100 тысяч), металлический привкус во рту (0,08) и гипертермия (0,05).

Девять случаев аргентинский минздрав отнес к неопределенным, то есть их нельзя было точно связать с вакцинацией. Среди таких — три случая синдрома Гийена-Барре (острая аутоиммунная воспалительная реакция), пять — различных тромбоцитопений и один случай перикардита (воспалительного поражения серозной оболочки сердца).

Авторы отчета подчеркивают, что по мере поступления новой информации данные о побочных эффектах могут меняться и уточняться.

Антитела созревают



В конце августа аргентинские ученые выпустили препринт исследования, в котором делается вывод о том, что нейтрализующая активность антител после прививки "Спутником" среди тех, кто не болел ранее коронавирусом, растет в течение полугода.

Исследователи взяли образцы сыворотки на 42-й день после вакцинации "Спутником" и выяснили, что они хуже нейтрализовали штаммы "бета" и "гамма", чем исходный уханьский вариант. Однако спустя 120 дней после вакцинации ситуация менялась: нейтрализующая активность против "альфы", "беты", "гаммы" и "дельты" была выше по сравнению с уханьским вариантом.

В отношении варианта "лямбда" (обнаружен в Перу в конце лета прошлого года) нейтрализующая активность была немного ниже.

Ученые резюмировали, что, хотя уровни антител IgG к вирусу со временем падают, эффективность нейтрализации вируса у привитых (и не болевших ранее) растет.

Это позволяет предположить, что после вакцинации несколько месяцев происходит созревание антител. Таковы предварительные выводы, исследование пока не получило оценок рецензентов.

Проблемы с поставками



В Аргентине, согласно статистике, уже более 60% вакцинированы первой дозой и 33% вакцинированы полностью.

В конце июня сообщалось, что у страны возникли проблемы со вторым компонентом "Спутника" — его не могли получить в течение нескольких месяцев. Сообщалось, что власти Аргентины ведут переговоры с Россией, чтобы добиться отправки партии со вторым компонентом, так как многие аргентинцы, сделавшие первую прививку еще в марте-апреле, в июне всё еще ждали второго укола.

После того как Аргентина пригрозила разрывом контракта, Россия направила в страну партию вакцины, но в ней было лишь 400 тысяч доз из ожидаемых 18,7 миллиона. Российские власти тогда говорили, что приоритетом для них является внутреннее потребление.

"Удовлетворить абсолютно весь спрос за границей сиюминутно не представляется возможным, но по истечении времени все обязательства будут выполняться", — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Аргентине занялись собственным производством вакцины, а также заявили, что могут заменить второй укол вакцинами AstraZeneca или CanSino, в которых также используется аденовирусный вектор.

В конце августа стало известно, что аргентинская компания Richmond с июня произвела более 5 млн доз "Спутника" — об этом сообщила пресс-служба компании в "Твиттере".

"Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. Сейчас мы изготовили 1 179 625 доз первого компонента и 3 890 000 доз второго", — говорилось в сообщении.