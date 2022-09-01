Сотрудники ФБР провели обыск в принадлежащей Трампу резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа. Обыск прошел в рамках расследования, которое началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы. Во время августовского обыска поместья сотрудники ФБР нашли еще более сотни секретных документов.

Покидая свой пост, президенты США должны передать все свои документы и электронные письма в Национальный архив. ФБР расследует, почему секретные документы оказались в доме Трампа, после того как он покинул свой пост в январе 2021 года.

После обыска Дональд Трамп, который отрицает все обвинения, потребовал от суда назначить специального уполномоченного юриста, чтобы отсеять среди изъятых документов те, что содержат конфиденциальную информацию, связанную с его сношениями с адвокатами.

В среду министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором описывает попытки ведомства получить государственные документы от бывшего президента.

По словам чиновников министерства юстиции, документы, хранившиеся в доме бывшего президента Дональда Трампа во Флориде, вероятно, были спрятаны в рамках попытки воспрепятствовать расследованию ФБР.

В отчет также включена фотография разложенных на ковре документов с цветовой кодировкой, которая, по-видимому, была сделана во время обыска. Некоторые из них были помечены маркировкой "секретно" и "совершенно секретно".

"Отвратительно наблюдать, как ФБР во время рейда в Мар-а-Лаго беспорядочно разбросало документы по всему полу (пытаясь представить, что это сделал я!), а затем выставило фотографии для всеобщего обозрения", — написал, не приводя доказательств, экс-президент на своем сайте Truth Social.

Подозрения в том, что Трамп вовсе не торопится возвращать документы, появились у сотрудников минюста и ФБР 3 июня, когда они приехали в Мар-а-Лаго, пишет в отчете начальник отдела контрразведки минюста Джей Братт. Им сказали, что отдадут все, что осталось. "Просто дайте нам знать, что вам нужно", — цитировали Трампа его адвокаты адвокаты Трампа.

Тогда удалось забрать еще несколько десятков коробок с бумагами сверх тех 15 коробок, которые в начале года передали группе сотрудников Национального архива.

Но при этом представители Трампа не разрешили агентам осмотреть ряд помещений в поместье Трампа, утверждает минюст в своем отчете. Джей Братт говорит, что такое поведение не дает правительству возможности подтвердить, что в распоряжении бывшего президента не осталось секретных документов и ставит под сомнение готовность Трампа сотрудничать.

Минюст также говорит, что его сотрудникам удалось обнаружить доказательства того, что ряд документов были уничтожены.

Трамп называет обвинения в том, что он незаконно обращался с секретными документами фейками. Он также требует через суд предоставить детальный список всех изъятых документов и вернуть ему все, что не было изначальной целью обыска.

В отчете минюста сказано, что любые президентские записи, изъятые в рамках ордера на обыск, принадлежат Соединенным Штатам, а не бывшему президенту.

"Сокрытие улик может привести к более тяжелым последствиям, чем само преступление". Комментарий Энтони Зуркера, корреспондента Би-би-си в Вашингтоне



Отчет минюста гораздо яснее, чем обоснование ордера на обыск, раскрытое с множеством купюр, что дало Трампу и его сторонникам повод говорить о кознях следствия. На 54 страницах отчета сотрудники ведомства опровергают утверждения бывшего президента о том, что обыск в Мар-а-Лаго был продиктован не какой-то необходимостью, но исключительно мотивами политической вендетты.

В нем подробно описываются усилия правительства, направленные на то, чтобы убедить Трампа и его адвокатов добровольно сдать соответствующие документы, а также растущую обеспокоенность тем, что эти просьбы не выполняются. Подозрения в том, что в резиденции Трампа что-то скрывают, подтвердились той легкостью, с которой ФБР нашло в доме Трампа дополнительные секретные материалы.

Но в отчете не дается ответа на вопрос, почему Трамп привез документы во Флориду и почему он держал их там, уже зная о начале федерального расследования, которое явно приобретало все более серьезный характер.

На этот счет есть старая вашингтонская поговорка о том, что "главное не преступление, а сокрытие" — факт сокрытия улик может привести к более тяжелым последствиям, чем само преступление.

До сих пор нет никакой информации о том, будут ли предъявлены уголовные обвинения Дональду Трампу или его соратникам, и если будут, то когда. Но факты, изложенные в отчете минюста, указывают, что если до обвинений дойдет, то причиной этого скорее будут действия Трампа во время и после обысков, а не тот факт, что он вывез документы из Белого дома к себе домой.

Хроника "дела о документах"



• январь 2022 года. Национальный архив получает 15 коробок с документами Белого дома из Мар-а-Лаго и заявляет, что некоторые из документов, которые он получил в конце президентского срока Дональда Трампа, были разорваны.

• февраль. Появляются сообщения о том, что среди бумаг, полученных из Мар-а-Лаго, были документы, содержащие государственную тайну. Национальный архив обращается в министерство юстиции с просьбой провести расследование.

• апрель. СМИ США сообщают, что ФБР начало предварительное расследование.

• 3 июня. Высокопоставленный чиновник министерства юстиции и трое агентов ФБР отправляются в Мар-а-Лаго для осмотра подвала, где хранились документы. Трамп якобы говорит: "Все, что вам нужно, просто дайте нам знать".

• 8 июня. Федеральные следователи обращаются к помощнику Трампа с просьбой повесить более надежный замок для защиты комнаты, где хранятся документы. Трамп говорит, что просьба была быстро выполнена.

• 22 июня. Организация Трампа получает официальное предписание от минюста о предоставлении видеозаписей с камер видеонаблюдения Мар-а-Лаго.

• 8 августа. Десятки агентов обыскивают Мар-а-Лаго, изъяв более 20 коробок, в которых, согласно отчету ФБР, были документы наивысших уровней секретности.

• 12 августа. Выпущен отчет, в котором сказано, что в Мар-а-Лаго изъято 11 комплектов секретных документов.

• 25 августа. Судья обязывает министерство юстиции обнародовать аффидевит с обоснованием необходимости обыска в поместье Дональда Трампа.