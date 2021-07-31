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По данным Минюста США, с мая по декабрь 2020 года хакеры из группировки АРТ имели доступ к переписке сотрудников 27 офисов окружных прокуроров.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Хакеры из группировки APT, которых в США подозревают в причастности ко взлому программного обеспечения компании SolarWinds, в 2020 году на протяжении месяцев имели доступ к электронной почте нескольких наиболее важных федеральных прокуроров страны. Такое заявление министерство юстиции США сделало в пятницу, 30 июля.

По данным министерства, в частности, взломанными оказались 80 процентов ящиков электронной почты, которыми пользовались сотрудники четырех офисов прокуроров в Нью-Йорке. В общей сложности в 27 офисах окружных прокуроров в период с 7 мая по 27 декабря 2020 года был взломан как минимум один почтовый аккаунт.

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Как рассказала в интервью информагентству AP преподаватель юридической школы Колумбийского университета (Columbia Law School) Дженнифер Роджерс, ранее занимавшая должность федерального прокурора в Нью-Йорке, в письмах сотрудников офиса федерального прокурора, как правило, содержится конфиденциальная информация - такая, как обсуждение стратегии по тому или иному делу в суде или личные данные выступающих инкогнито источников.

Со своей стороны, Минюст США пока не пояснил, какая информация была украдена и какое влияние эта кибератака может иметь на текущие судебные дела.

Хакерская атака на компанию SolarWinds

Об атаке хакеров на IT-компанию SolarWinds стало известно в декабре 2020 года. По данным информагентства Bloomberg, в результате взлома программного обеспечения тогда пострадали не менее 200 организаций по всему миру. В числе прочих, атаке подверглись министерства финансов и энергетики США и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.

В Белом доме заявляли, что к этому причастна хакерская группа APT29, или Cozy Bear, которая предположительно работает на Службу внешней разведки РФ. В апреле 2021 года президент США Джозеф Байден объявил о введении санкций в отношении России в связи с хакерскими атаками и вмешательством в выборы. Кремль, однако, до сегодняшнего дня отрицает какую-либо причастность к действиям киберпреступников.

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Deutsche Welle
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