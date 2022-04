Минобороны Великобритании: военное присутствие РФ у восточных границ Украины усиливается

Военное присутствие России у восточных границ Украины продолжает усиливаться, интенсивность боев в Донбассе растет по мере того, как Москва пытается прорвать украинскую оборону. Это следует из сводки с разведданными, размещенной в среду, 20 апреля, в Twitter министерства обороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/IzoGBjigxE

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Gbf74aubUt