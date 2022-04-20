Минобороны Великобритании: военное присутствие РФ у восточных границ Украины усиливается

Военное присутствие России у восточных границ Украины продолжает усиливаться, интенсивность боев в Донбассе растет по мере того, как Москва пытается прорвать украинскую оборону. Это следует из сводки с разведданными, размещенной в среду, 20 апреля, в Twitter министерства обороны Великобритании.

"Активность российской авиации на севере Украины, по всей вероятности, будет оставаться низкой на фоне оттягивания (сил РФ. - Ред.) к северу от Киева. Однако сохраняется риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным целям на всей территории Украины", - заявили в британском оборонном ведомстве. По его данным, российские военные "попытаются сорвать переброску украинских подкреплений и вооружений на восток страны", указывается далее в сообщении.

Верещук: Согласован гумкоридор из Мариуполя

Между тем вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила в Telegram, что украинской стороне удалось договориться в предварительном порядке о гуманитарном коридоре 20 апреля для женщин, детей и стариков из Мариуполя.

Ранее командир украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына в Facebook попросил мировых лидеров оказать содействие в выводе остающихся в Мариуполе украинских военных и жителей города на территорию третьего государства, добавив, что среди них - более 500 раненых украинских бойцов и сотни гражданских лиц.