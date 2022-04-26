Минобороны Великобритании: Россия потеряла в Украине около 15 000 военнослужащих и 530 танков

Уоллес также рассказал об оценке британским министерством обороны российских потерь.
“По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 000 российских военнослужащих, – сказал министр. – Наряду с числом погибших есть потери техники, и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель”.
Российская сторона обнародовала данные о погибших всего два раза с начала вторжения. Последний раз Минобороны России говорило о потерях 25 марта: к тому моменту, по их заявлению, погиб 1351 российский военный.
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