aA
Выступая в британском парламенте, министр обороны Британии Бен Уоллес объявил, что Британия пришлет в Украину "небольшое количество" бронемашин "Стормер". Это фактически бронетранспортер, который также может работать как мобильная пусковая установка для зенитных управляемых ракет Starstreak.
Минобороны Великобритании: Россия потеряла в Украине около 15 000 военнослужащих и 530 танков
© Reuters / Scanpix

Уоллес также рассказал об оценке британским министерством обороны российских потерь.

“По нашим оценкам, во время их наступления погибло около 15 000 российских военнослужащих, – сказал министр. – Наряду с числом погибших есть потери техники, и в целом ряд источников предполагает, что на сегодняшний день уничтожено или захвачено более 2000 единиц бронетехники. Из них не менее 530 танков, 530 бронетранспортеров и 560 боевых машин пехоты. Россия также потеряла более 60 вертолетов и истребителей. Наступление, которое должно было занять максимум неделю, теперь длится много недель”.

Российская сторона обнародовала данные о погибших всего два раза с начала вторжения. Последний раз Минобороны России говорило о потерях 25 марта: к тому моменту, по их заявлению, погиб 1351 российский военный.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Зеленский: каждый день борьбы — это годы мирной жизни после войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это...

Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на востоке

Российское вторжение в Украину продолжается больше 2...

Немецкий концерн готов поставить Украине десятки танков Leopard

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предложил поставить...

TOP новостей

Врачи обеспокоены: это может стать причиной роста смертности в Литве

Уже в течение некоторого времени литовские врачи...

Министр финансов предложила американскому бизнесу из РФ и Беларуси перебраться в Литву

Находящаяся с визитом в США министр финансов Литвы...

Чем ближе май – тем меньше тепла: прогнозируют заморозки

Во вторник погоду в Литве обусловит крайняя часть...

Masinė kapavietė Mangušo kaime. Karas Ukrainoje. Balandžio 23-oji

Война в Украине. Российские войска продолжают наступление на востоке

Российское вторжение в Украину продолжается больше 2...

Лавров заявил о реальной опасности ядерной войны

Существует реальная опасность ядерной войны, заявил в...