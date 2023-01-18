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Контроль над Соледаром перешел к российским войскам и наемникам из ЧВК Вагнера. Об этом говорится в новом обзоре минобороны Великобритании.
Минобороны Великобритании: подразделения ВСУ, вероятно, вышли из города Соледар
© AP / Scanpix

Снимки, имеющиеся в распоряжении британской разведки, показывают, что с начала января юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам.


Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от сил РФ на окраинах этого города, указывается в обзоре. Между тем Киев по-прежнему не делал никаких официальных заявлений о сдаче Соледара.

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Deutsche Welle
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