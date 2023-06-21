21 июня 2023 г. 12:29

Минобороны Украины: ВСУ на востоке сдерживают масштабное наступление России

 
bbcrussian.com
Ukrainos kariai
Ukrainos kariai
ФОТО: AFP/Scanpix
Вооружённые силы Украины ведут наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают масштабное наступление российских военных на Лиманском и Бахмутском направлениях, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Восток Украины остаётся основным направлением атак противника, заявила она.

«Цель — выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна. В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери», — утверждает Маляр.

Кроме того, она заявила о «частичных успехах» на Запорожском направлении. Ранее этот же термин использовал спикер Генштаба Андрей Ковалёв в эфире национального телемарафона.

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