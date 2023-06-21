Минобороны Украины: ВСУ на востоке сдерживают масштабное наступление России

Восток Украины остаётся основным направлением атак противника, заявила она.
«Цель — выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна. В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери», — утверждает Маляр.
Кроме того, она заявила о «частичных успехах» на Запорожском направлении. Ранее этот же термин использовал спикер Генштаба Андрей Ковалёв в эфире национального телемарафона.
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