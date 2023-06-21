Минобороны Украины: ВСУ на востоке сдерживают масштабное наступление России

«Цель — выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна. В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери», — утверждает Маляр.