“Их главная цель - остановить наше контрнаступление и поставить под удар наши центры принятия решений”, - сказал он в кулуарах международной конференции по безопасности “Диалог Шангри-Ла” в Сингапуре.

Однако эти массированные нападения имели обратный эффект, считает Гаврилов.

Ничто не может помешать планам ВСУ и поколебать уверенность Украины в том, что она выиграет эту войну, добавил Гаврилов.

Он отказался комментировать недавние удары по российским приграничным территориям и атаки дронов на Москву.

“У них происходит много их внутренних процессов, которые, конечно, связаны с войной”, - сказал он.

Владимир Гаврилов отверг мирный план урегулирования, предложенный в рамках той же конференции в Сингапуре министром обороны Индонезии, сказав, что никаких компромиссов в вопросе территорий, включая Крым, быть не может.

Владимир Зеленский: ВСУ готовы начать наступление

Украина готова начать долгожданное контрнаступление, сказал президент Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal, опубликованном в субботу.

“Я не знаю, сколько оно будет продолжаться. Честно говоря, есть несколько вариантов развития ситуации, совершенно разных. Но мы готовы”, - сказал Зеленский.

По его словам, украинские власти и командование твердо верят в успех контрнаступления.

Возращение Украиной своих временно оккупированных противником территорий изменит динамику войны, уверен президент.

В мае Владимир Зеленский говорил, что Киев все еще накапливает поставки западного оружия, и с контрнаступлением надо подождать.

Неясно, как именно изменилась ситуация с поставками за неполный месяц, но многие эксперты говорят, что именно сейчас погодные условия (сухие, без осадков) идеальны для начала контрнаступления.