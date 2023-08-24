24 августа 2023 г. 11:24

Минобороны Украины: подразделения украинской разведки высадились в Крыму в рамках спецоперации

 
Украинская правда
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix
Утром 24 августа в оккупированном Крыму состоялся бой, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии hromadske и Суспильному.

Утром "Крым.Реалии" со ссылкой на местных жителей и источники в разведке сообщили, что на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации. Бой, по информации СМИ, произошел возле села Маяк.

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Источник
Украинская правда
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