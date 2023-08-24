Минобороны Украины: подразделения украинской разведки высадились в Крыму в рамках спецоперации

"В рамках спецоперации состоялась высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии hromadske и Суспильному.