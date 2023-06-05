aA
Сил обороны продолжают оборону, начатую 24 февраля 2022 г., которая включает в себя и контрнаступательные действия, написала заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр в Telegram. “Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям”, - сообщила она.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix / Reuters

По ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

“Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции”, - сообщила она.

По словам Маляр, на юге российские войска в обороне. Идут бои местного значения.

Статьи по теме:
Началось ли украинское контрнаступление? Что об этом говорят военные и эксперты
Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?

Она также прокомментировала заявление Минобороны РФ о начале масштабного наступлении ВСУ.

“Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении”, - отметила Маляр.

Накануне Маляр писала, что планы любят тишину и что объявления о начале наступления не будет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: если не будет решения о принятии Украины в НАТО, Европа окажется в очень опасной ситуации

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...

Новые обстрелы и несостоявшиеся переговоры о пленных. Что сейчас происходит в Белгородской области?

Белгородская область за минувшие сутки подверглась...

TOP новостей

Новые факты от Тапинаса: в Игналине поставлен "рекорд" расчета разными банковскими картами

Общественный деятель Андрюс Тапинас вместе с...

В прошлом году выросли доходы и прибыль крупных сетей: ждет год перелома

В прошлом году улучшилась прибыль и доходы почти всех...

Мошенники используют имя Delfi, пользуются даже трагедией 15-летнего Миколаса

В последние недели в интернете появляется все больше...

Объявлен конкурс на замещение должности директора Вильнюсского старого театра

В понедельник Министерство культуры объявило конкурс...

Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?

Минобороны РФ сообщило, что крупномасштабное Украины...