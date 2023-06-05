По ее словам, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

“Там мы движемся довольно широким фронтом. Имеем успех. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции”, - сообщила она.

По словам Маляр, на юге российские войска в обороне. Идут бои местного значения.

Она также прокомментировала заявление Минобороны РФ о начале масштабного наступлении ВСУ.

“Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении”, - отметила Маляр.

Накануне Маляр писала, что планы любят тишину и что объявления о начале наступления не будет.