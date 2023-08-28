Минобороны Украины официально объявило об освобождении Работино в Запорожской области

"У нас продолжаются наступательные действия на юге. Вы знаете, что освобождено Работино", — цитирует заявление Маляр "РБК- Украина ".

Работино было одним из укрепрайонов российских вооруженных сил на ореховском направлении. Информация о том, что ВСУ частично освободили этот населенный пункт появилась в середине августа, к 23 августа Работино было, как предполагается, освобождено полностью.