Минобороны Украины обвинило Россию в кибератаках на сайт ВМС

Россия провела серию хакерских атак на сайт Военно-морских сил Украины. С таким обвинением министерство обороны Украины выступило в пятницу, 9 июля. К инцидентам причастны структуры Южного военного округа Вооруженных сил РФ, а также "киберподразделения центрального подчинения" и органы российской разведки, добавила украинская сторона.

В результате действий хакеров были обнародованы некоторые документы и "преимущественно фейковые сообщения", связанные с международными военно-морскими учениями Sea Breeze-2021, отметило Минобороны Украины. По его сведениям, сайт украинских ВМС временно прекратил работу из-за уязвимостей программной платформы.

Кроме того, оборонное ведомство зафиксировало DDoS-атаки против своего официального веб-портала. Однако они оказались "безуспешными", подчеркнул Киев. Профильные структуры работают над обновлением интернет-ресурсов до должного уровня защиты, добавила украинская сторона.

Киев назвал "неадекватной" реакцию Москвы на помощь Украине

"Проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров традиционно вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства Российской Федерации", - заявило Минобороны Украины. Учения Sea Breeze-2021 "не стали исключением", отметили в ведомстве.

Маневры с участием 32 стран, в том числе США и других членов НАТО, проходят в Черном море до 23 июля. В них задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5000 военнослужащих из 17 стран-членов Североатлантического альянса, а также его партнеров.