Минобороны Украины назвало имя пленного украинского солдата, убитого со словами "Слава Украине"

Погибшим военным, по предварительным данным, является Тимофей Николаевич Шадура из 30-й отдельной механизированной бригады, заявили в министерстве обороны Украины.

"Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе города Бахмут. Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении украинского министерства.

После появления видео украинская сторона заявила, что убийство военнопленного является военным преступлением и потребовала немедленного проведения международного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Кадры видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести "Слава Украине", появились в телеграм-каналах днем 6 марта.

На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Голос за кадром говорит: "Снимай", и камера поднимается. Солдат говорит: "Слава Украине". После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.

Где и когда сделана запись, неизвестно. Личность предполагаемого погибшего - тоже.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в твиттере: "Убийство пленного - это очередное военное преступление россиян. Это элемент целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская пропаганда мифами о "нацистах". За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее. Найдем всех".

Ермак не ссылался на видео и не указывал, что этот комментарий касается именно его.

"Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России", - написал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что расстрел пленного - это нарушение Женевской конвенции.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины зарегистрировало уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Даже у войны есть законы. Существуют нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед законом", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

Российские официальные лица это видео пока не комментировали.