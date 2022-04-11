Минобороны Украины: наступление РФ на Донбассе может начаться в ближайшее время

Российская Федерация почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины и может начать активные боевые действия в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в Украинском медиацентре.

"По нашей информации, противник перешел к фазе завершения восстановления своих подразделений и переброски их на территории Донецкой и Луганской областей. Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда собственно это произойдет. Есть сообщения западных источников. В то же время противник уже почти завершил подготовку к наступательной операции", - сказал Мотузяник.

Он отметил, что с начала активной фазы войны, которую Россия развязала против Украины, в Донецкой и Луганской областях активные штурмовые действия со стороны противника фактически не прекращались.

"В последнее время в Донецкой и Луганской областях вдоль линии разграничения количество российских войск значительно увеличилось и будет продолжать увеличиваться", - отметил он.

Мотузяник сообщил, что, кроме того, что Россия планирует выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, в настоящее время подразделения захватчика пытаются удержать сухопутный коридор и закрепиться в пределах Херсона.

"Это то, что мы можем наблюдать прямо сейчас", - отметил он.

Накануне Алексей Арестович анонсировал две недели тяжелых боев на Донбассе, которые определят судьбу следующей фазы войны. Более того, российские военные активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.