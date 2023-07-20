Минобороны Украины: идущие в порты РФ суда с грузами могут считаться военной угрозой

В ведомстве подчеркнули, что такие суда “могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками”.

“Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована”, - заявили в украинском Минобороны.

Там также отметили, что “судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море”.