20 июля 2023 г. 16:37

Минобороны Украины: идущие в порты РФ суда с грузами могут считаться военной угрозой

 
ru.DELFI.lt
Juodoji jūra
Juodoji jūra
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

В Минобороны Украины сделали предупреждающее заявление, что с 00:00 21 июля все суда в акватории Черного моря, которые следуют в порты России или в украинские порты под оккупацией, могут считаться военной угрозой.

В ведомстве подчеркнули, что такие суда “могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками”.

“Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована”, - заявили в украинском Минобороны.

Там также отметили, что “судьба крейсера "Москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море”.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что с полуночи 20 июля все суда, которые идут по Черному морю в украинские порты, Россия рассматривает как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

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