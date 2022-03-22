Министерство обороны США исходит из того, что российские войска в ходе войны в Украине намеренно делают своими целями гражданские объекты. "Мы по-прежнему видим произвольные атаки на мирное население и считаем, что во многих случаях они являются преднамеренными", — заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби на брифинге в понедельник, 21 марта. Подобные действия ведут к росту числа жертв среди мирных жителей, чему нет оправдания, добавил он.
Кроме того, в Пентагоне обвинили российскую сторону в военных преступлениях на украинской территории. "Мы определенно видим ясное подтверждение того, что российские силы совершают военные преступления, и мы поможем собрать доказательства этого", — указал представитель американского оборонного ведомства. По его словам, Минобороны Соединенных Штатов "внесет свой вклад" в расследование.
Ранее с подобными обвинениями в адрес РФ уже выступали президент США Джозеф Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, подчеркивая, однако, что речь идет об их личном мнении. А пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ранее заявила, что Госдепартамент изучает информацию о возможных военных преступлениях и передаст ее профильным международным организациям.
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