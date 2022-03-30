aA
Министерство обороны США скептически восприняло слова России о снижении военной активности на двух направлениях в Украине. "Небольшое количество" войск РФ, по-видимому, отходит от Киева, однако подавляющее большинство российских сил на киевском направлении все еще находятся там, заявил официальный представитель Минобороны Джон Кирби на брифинге во вторник, 29 марта.
Минобороны США не доверяет словам РФ о снижении военной активности
© Reuters / Scanpix

"Россия не справилась со своей задачей захватить Киев", - указал он. Однако это не означает, что угроза украинской столице исчезла, добавил представитель Пентагона. "Мы не готовы назвать это отступлением или даже уходом", - подчеркнул Кирби.

Статьи по теме:
В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной
Меж двух огней. Как Израиль стал посредником в украинском кризисе, и почему из этого ничего не выйдет

Вашингтон полагает, что российская сторона планирует перегруппировку своих войск с целью других приоритетных направлений. "Всем нам следует быть готовыми к крупному наступлению на другие районы Украины", - добавил представитель Пентагона.

Aleksandras Fominas
Aleksandras Fominas
© Stopkadras

Заявление РФ о снижении военной активности


Ранее в этот же день по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

СМИ об отравлении Романа Абрамовича: покушение или предупреждение?

У Романа Абрамовича , участвующего с российской...

TOP новостей

Война в Украине. ВСУ: Россия перебросила в Украину силы из Абхазии и Южной Осетии

Война в Украине продолжается больше месяца. Россия...

Беженцы из Украины в Литве могут бесплатно изучать язык и познакомиться с культурой страны

Уехавшие из Украины из-за войны преподаватели,...

Меняется порядок прохождения техосмотра: потребуется меньше документов, в машине нельзя оставлять некоторые вещи

Министр транспорта Марюс Скуодис подписал приказ, в...

Янина из Дзукии рассказала, какой будет весна и лето в этом году

"Я прихожу в лес и слышу, как разговаривают деревья", –...

Клиенты Telia смогут звонить в Украину и писать смс-сообщения по себестоимости услуги

С 1 апреля 2022 года клиенты Telia в Литве смогут звонить и...