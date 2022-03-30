Минобороны США не доверяет словам РФ о снижении военной активности

"Россия не справилась со своей задачей захватить Киев", - указал он. Однако это не означает, что угроза украинской столице исчезла, добавил представитель Пентагона. "Мы не готовы назвать это отступлением или даже уходом", - подчеркнул Кирби.
Вашингтон полагает, что российская сторона планирует перегруппировку своих войск с целью других приоритетных направлений. "Всем нам следует быть готовыми к крупному наступлению на другие районы Украины", - добавил представитель Пентагона.
Заявление РФ о снижении военной активности
Ранее в этот же день по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.
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