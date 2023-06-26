Минобороны России опубликовало первую съемку Шойгу после мятежа Пригожина

Это первые кадры с Шойгу после мятежа, организованного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, резко критиковавшим министра обороны. Наемники в ночь на 24 июня вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть из них пошла «маршем» на Москву. До столицы России подразделения ЧВК Вагнера не дошли, вечером 24 июня Пригожин объявил, что после переговоров с Александром Лукашенко наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Пока продолжался мятеж Шойгу в публичном пространстве не появлялся и происходящее не комментировал.