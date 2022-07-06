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Сообщается, что установки были атакованы авиацией недалеко от поселка Малотарановка. Информации от украинской стороны по этому поводу пока что не поступало.
HIMARS
HIMARS
© wikipedia

Министерство обороны России заявило, что в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой области уничтожены две реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США.

Также, говорится в ежедневной сводке Минобороны, "высокоточными ракетами воздушного базирования" были уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.

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Украина пока никак не прокомментировала заявление Минобороны РФ.

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