Минобороны РФ сообщило о сбитых под Москвой беспилотниках

Над территорией Московской области были обнаружены и сбиты два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщило министерство обороны России в понедельник, 21 августа.

Первый БПЛА был сбит в 06.50 утра по московскому времени. "Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет", - сообщили в Минобороны.

Еще один "беспилотный летательный аппарат самолетного типа" был обнаружен в 08.16 по местному времени. "Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", - сообщило Минобороны, не уточнив, есть ли разрушения и пострадавшие.

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