Минобороны РФ: Раненых военных с "Азовстали" вывезут в "ДНР"

Украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.
Ранее сегодня основатель донецкого батальона "Восток" (сейчас — 11-й полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский утверждал, что началась эвакуация раненых украинских силовиков с "Азовстали".
"Эвакуация раненых началась. Есть проблемы с транспортировкой. К нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки", — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.
Он также сообщал, что утром из "Азовстали" с белым флагом вышли несколько украинских силовиков, чтобы договариваться об эвакуации раненых.
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