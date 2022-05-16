Минобороны РФ: Раненых военных с "Азовстали" вывезут в "ДНР"

Украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.

Ранее сегодня основатель донецкого батальона "Восток" (сейчас — 11-й полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский утверждал, что началась эвакуация раненых украинских силовиков с "Азовстали".

"Эвакуация раненых началась. Есть проблемы с транспортировкой. К нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки", — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он также сообщал, что утром из "Азовстали" с белым флагом вышли несколько украинских силовиков, чтобы договариваться об эвакуации раненых.