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Российское минобороны утверждает, что с заблокированными на "Азовстали" в Мариуполе представителями украинских военных достигнута договоренность о вывозе раненых, введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненых украинских солдат вывозят в больницу в Новоазовск на территории самопровозглашенной ДНР.
Минобороны РФ: Раненых военных с "Азовстали" вывезут в "ДНР"
© Reuters / Scanpix

Украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.

Ранее сегодня основатель донецкого батальона "Восток" (сейчас — 11-й полк народной милиции ДНР) Александр Ходаковский утверждал, что началась эвакуация раненых украинских силовиков с "Азовстали".

"Эвакуация раненых началась. Есть проблемы с транспортировкой. К нашей стороне обратились за помощью — для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки", — написал Ходаковский в своем телеграм-канале.

Он также сообщал, что утром из "Азовстали" с белым флагом вышли несколько украинских силовиков, чтобы договариваться об эвакуации раненых.

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bbcrussian.com
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