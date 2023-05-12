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Министерство обороны России фактически признало отступление сил РФ с позиций к северу от Бахмута, следует из брифинга официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута
© Stopkadras

Подразделения "Южной" группировки российских войск на Малоильиновском направлении заняли рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", заявил Конашенков, объяснив это "целью повышения устойчивости обороны".

Ранее о прорыве украинской армии в этом районе сообщал основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, российские провоенные блогеры и ВСУ.

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Deutsche Welle
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