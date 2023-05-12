Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

Подразделения "Южной" группировки российских войск на Малоильиновском направлении заняли рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища", заявил Конашенков, объяснив это "целью повышения устойчивости обороны".
Ранее о прорыве украинской армии в этом районе сообщал основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, российские провоенные блогеры и ВСУ.
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