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Российские военные, силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прекратят боевые действия рядом с заводом «Азовсталь» в Мариуполе и откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает Meduza.
Минобороны РФ объявило о планах прекратить "любые боевые действия" и открыть коридор для эвакуации мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе
© Reuters / Scanpix

Согласно заявлению ведомства, с 14:00 мск 25 апреля военные ”в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия”, отводят подразделения на безопасное расстояние и обеспечат выход мирных жителей ”в любых избранных ими направлениях”.

"В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения".

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Комбинат ”Азовсталь” стал одним из главных очагов сопротивления украинских военных в Мариуполе, который окружен российскими войсками. На территории завода находятся бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка ”Азов”, некоторые из которых ранены.

Вместе с украинскими бойцами, по словам военных и властей Украины, на ”Азовстали” находятся около тысячи мирных жителей — в основном, это родственники военных, в том числе женщины и маленькие дети.

Украинская сторона обвиняет Россию в том, что она не дает выйти из ”Азовстали” мирным жителям и заявляет об открытии коридора только для военных, которые не хотят сдаваться в плен.

Россия утверждает, что украинские военные якобы хотят сдаться, но им не разрешает Киев, гражданских они удерживают в качестве ”живого щита”, а гуманитарный коридор действует с 21 марта.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

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