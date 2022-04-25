Минобороны РФ объявило о планах прекратить "любые боевые действия" и открыть коридор для эвакуации мирных жителей с "Азовстали" в Мариуполе

Согласно заявлению ведомства, с 14:00 мск 25 апреля военные ”в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия”, отводят подразделения на безопасное расстояние и обеспечат выход мирных жителей ”в любых избранных ими направлениях”.

"В случае, если мирные граждане все-таки находятся на металлургическом комбинате, то мы категорически требуем от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения".

Комбинат ”Азовсталь” стал одним из главных очагов сопротивления украинских военных в Мариуполе, который окружен российскими войсками. На территории завода находятся бойцы 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка ”Азов”, некоторые из которых ранены.

Вместе с украинскими бойцами, по словам военных и властей Украины, на ”Азовстали” находятся около тысячи мирных жителей — в основном, это родственники военных, в том числе женщины и маленькие дети.

Украинская сторона обвиняет Россию в том, что она не дает выйти из ”Азовстали” мирным жителям и заявляет об открытии коридора только для военных, которые не хотят сдаваться в плен.

Россия утверждает, что украинские военные якобы хотят сдаться, но им не разрешает Киев, гражданских они удерживают в качестве ”живого щита”, а гуманитарный коридор действует с 21 марта.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.