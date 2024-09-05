Минобороны РБ заявило об уничтожении дронов над Беларусью

Дроны над Гомелем

В частности, около 1.00 ночи 5 сентября Telegram-канал „Беларускi Гаюн“ написал, что „над Гомелем падают сбитые шахеды“. Позже той же ночью канал передал, что в воздух были подняты белорусские истребители - судя по всему, для уничтожения дронов. Утром 5 сентября авторы сообщили, что в граничащих с Украиной районах Гомельской области Беларуси военные ищут упавшие неразорвавшиеся ракеты, которые, очевидно, использовали для ударов по дронам.