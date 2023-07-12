Минобороны Нидерландов: украинцы быстро учатся, подготовка на F-16 займет 6-8 месяцев

Мы собираемся начать обучение украинских пилотов в августе в Дании. И мы, конечно, собираемся увеличить количество не только пилотов, но и механиков, и инженеров, и всего необходимого персонала для обслуживания. И затем мы работаем над более устойчивым решением, который предполагает учебный центр в Румынии. Там мы могли бы продолжить обучение у украинского персонала, и пилотов, конечно, и в других странах.

Это также зависит от Украины и от того, сколько людей Украина может предоставить для этого обучения. Я думаю, что мы собираемся начать с меньшей партии, а затем попытаться увеличить количество по мере продвижения. И мы получим больше опыта, как организовывать обучение.

Ну, сейчас мы переходим от F-16 к F-35. Но мы позаботились о том, чтобы сохранить наши самолеты, которые мы больше не используем. И вчера я объявила, что некоторые из них будут предоставлены этому учебному центру в Румынии для проведения тренировок, у нас также есть некоторые двухместные самолеты. А что касается остальных, мы, конечно, все еще обсуждаем со странами, потому что, когда вы начинаете обучение, это требует времени, мы говорим, что мы думаем, что это займет как минимум шесть-восемь месяцев. И это будет очень быстро. Но мы знаем, что украинцы быстро учатся. Затем следующий шаг в какой-то момент будет со всеми этими странами, а также с США, чтобы посмотреть, когда мы примем решение о поставке самолетов.