Бундесвер на фоне скандала вокруг серьезной провинности целого ряда немецких солдат из миссии НАТО в Литве в четверг, 16 июня, объявил о выводе из этой страны немецкого мотопехотного взвода в полном составе. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karenbauer) заявила, что все необходимые расследования и процедуры будут продолжены в Германии. Допущенные нарушения подрывают репутацию бундесвера и Германии и будут наказаны со всей строгостью, написала она в своем микроблоге в Twitter.

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Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что из состава миссии НАТО в Литве было отозвано четыре немецких солдата из-за грубых провинностей в ходе армейской вечеринки. Ведется расследование по подозрению в совершении таких преступлений, как сексуальное насилие, оскорбления с предположительно расистской подоплекой, сексуальное принуждение и выходки экстремистского характера.

Грубые провинности

По данным следствия, в ходе вечеринки, состоявшейся 30 апреля в районе города Рукла, некоторые немецкие солдаты напились так сильно и праздновали так шумно, что гостиничному персоналу пришлось вызвать немецкую военную полицию. Согласно материалам дела, один из солдат попытался вставить пенис в рот спящему товарищу, другой снимал происходящее на видео.

Еще более вопиющий случай был выявлен в ходе расследования данного инцидента. По словам солдат, их сослуживцы из мотопехотного взвода бундесвера распевали нацистские и антисемитские песни в день рождения Гитлера 20 апреля. В протоколе свидетельских показаний особо отмечено, что солдаты пели эти песни вопреки запрету фельдфебеля, который, однако, не сообщил о нарушении начальству.

Главные подозреваемые также давили на сослуживцев, требуя, чтобы те не сообщали о случившемся. В ходе расследования был выявлен и факт пропажи в подразделении 569 патронов. Министерство обороны проинформировало об этом контрольные органы в германском бундестаге.