Министры иностранных дел стран Европейского союза впервые встречаются в Киеве. На повестке дня — помощь Украине

В беседе с Би-би-си Боррель хотя и заявил, что финансирование Киеву со стороны ЕС не будет ослаблено, но признал обеспокоенность по поводу отсутствия помощи Украине в бюджете, согласованном накануне Конгрессом США.

Однако несмотря на бодрые заявления, оптимистичным настроение в Киеве не назовешь. Мешают бюджетное соглашение в США и результаты выборов в Словакии.

Он добавил, что Украина все еще может вступить в блок, даже несмотря на продолжающуюся войну, и заявил, что членство в ЕС — это лучшее обязательство по обеспечению безопасности.

В преддверии саммита Боррелл назвал войну с Россией экзистенциальной угрозой и заявил, что ЕС должен ответить на нее соответствующим образом. "Может быть, не всем в мире так кажется, но для нас, европейцев, повторюсь: это экзистенциальная угроза", — заявил Боррель собравшимся в понедельник.

"Мы созываем историческую встречу министров иностранных дел ЕС здесь, в Украине , стране-кандидате и будущем члене ЕС", — заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель в X. В другом посте он отметил, что будущее Украины — в ЕС.

Против помощи Киеву выступают в основном радикальные республиканцы, близкие к бывшему президенту Дональду Трампу , которые уже недовольны компромиссами Маккарти с Белым домом по вопросам расходов.

Лидеры оппозиционных фракций республиканцев в обеих палатах утверждают, что большинство их однопартийцев полны решимости продолжить экономическую и военную помощь Киеву. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти добавил, что ожидает принятия закона до конца года.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что его американский коллега Ллойд Остин в телефонном разговоре в воскресенье заверил его в продолжении "американской поддержки Украины". "Украинские воины по-прежнему будут иметь мощную поддержку на поле боя", — добавил Умеров.

"Я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, — заявил Байден в воскресенье. — Мы не уйдем".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с республиканцами и демократами в Конгрессе США. По его словам, невключение помощи Украине в экстренный закон об американском бюджете, принятый на следующие 45 дней с целью предотвратить правительственный шатдаун, — хоть и нерадостное для Киева, но все же разовое событие, а не свидетельство системного сдвига в отношении Вашингтона к этой войне.

Но Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и советник администрации Зеленского, так прокомментировал события в США: "Вряд ли что-то изменится в Украине в краткосрочной перспективе, но убедительность тезиса „США будут с Украиной столько, сколько потребуется“ — под вопросом, если не исчезла».