Министры иностранных дел стран ЕС встретятся во вторник для обсуждения ситуации в Израиле

 
bbcrussian.com
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
ФОТО: AFP / Scanpix
Во вторник ожидается встреча министров иностранных дел стран Европейского союза для обсуждения ситуации в Израиле.

«Я созываю завтра экстренное совещание министров иностранных дел ЕС для рассмотрения ситуации в Израиле и в регионе», — сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в социальной сети X.

В настоящее время Боррель и ряд министров иностранных дел стран ЕС находятся в Омане для проведения давно запланированных переговоров с региональными лидерами, входящими в Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Переговоры с ЕС будут проходить в гибридном формате, что позволит участвовать в них и тем министрам, которые не поехали в Оман.

Ранее Евросоюз самым решительным образом осудил нападение ХАМАС на Израиль и заявил о солидарности с Израилем, подчеркнув, что страна имеет право защищать себя в соответствии с международным правом.

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