Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр.

Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.