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Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) заявил газете Bild am Sonntag, что выполнит требование Международного уголовного суда на арест Путина, если он окажется в ФРГ. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест.
Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр.
Как отмечает газета, действовать в соответствии с постановлением МУС должны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.
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