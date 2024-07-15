Министр спорта Франции искупалась в Сене

В субботу, 13 июля, уходящий министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера совершила небольшой заплыв по Сене близ здания Национальной Ассамблеи, эти кадры показал телеканал BFMTV. Чиновницу сопровождал триатлет Алекси Анкинкан, знаменосец французской делегации на Паралимпийских играх.

Олимпийские игры стартуют в Париже через две недели, и в Сене должны пройти несколько дисциплин. Беспокойство ряда участников вызывало качество воды в реке, однако в пятницу местные власти объявили о „хороших результатах“ анализа воды.