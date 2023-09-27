Министр: переговоры о переносе контроля украинского зерна в Литву близки к завершению

По его словам, остается решить некоторые технические детали.
"Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Литвой о переносе контроля с польско-украинской границы в литовский порт, контроля, который обеспечит выход зерна за пределы Евросоюза… Я думаю, что это вопрос некоторых технических деталей", - заявил министр.
Также Телус сказал, что его украинский коллега Микола Сольский предложил перенести такой же контроль в Германию.
“Речь идет о немецких портах, чтобы он (контроль) был не на польско-украинской границе, а в немецких портах. Я пообещал, что мы рассмотрим и этот вариант”, - отметил польский министр.
По словам Телуса, переговоры между Польшей и Украиной о транзите украинского зерна идут полным ходом. Он отметил, что стороны успокаивают эмоции после конфликта из-за одностороннего запрета Польшей импорта украинского зерна. Польша также призвала Украину отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию против Варшавы.
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров Польши и Украины устранить разногласия насчет зерна "как можно скорее". Он обсудил с обоими упрощении процедур транспортировки украинского зерна через Польшу, а еще увеличение транзита через Литву, чтобы снизить давление.