Министр: переговоры о переносе контроля украинского зерна в Литву близки к завершению

 
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ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Переговоры о переносе контроля украинского зерна с польско-украинской границы в литовский порт на финальной стадии, заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус на пресс-конференции после разговора онлайн с его украинским коллегой.

По его словам, остается решить некоторые технические детали.

"Мы находимся на завершающей стадии переговоров с Литвой о переносе контроля с польско-украинской границы в литовский порт, контроля, который обеспечит выход зерна за пределы Евросоюза… Я думаю, что это вопрос некоторых технических деталей", - заявил министр.

Также Телус сказал, что его украинский коллега Микола Сольский предложил перенести такой же контроль в Германию.

“Речь идет о немецких портах, чтобы он (контроль) был не на польско-украинской границе, а в немецких портах. Я пообещал, что мы рассмотрим и этот вариант”, - отметил польский министр.

По словам Телуса, переговоры между Польшей и Украиной о транзите украинского зерна идут полным ходом. Он отметил, что стороны успокаивают эмоции после конфликта из-за одностороннего запрета Польшей импорта украинского зерна. Польша также призвала Украину отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию против Варшавы.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров Польши и Украины устранить разногласия насчет зерна "как можно скорее". Он обсудил с обоими упрощении процедур транспортировки украинского зерна через Польшу, а еще увеличение транзита через Литву, чтобы снизить давление.

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