"Как будет на то Божья воля, погода и решение командиров, мы это сделаем", – сказал министр во время онлайн-брифинга.

Точные даты контрнаступления Резников не назвал.

Украина получила танки Leopard 2, Challenger, бронированные машины Bradley и Marder, а в середине года ожидаются поставки танков Leopard-1. В Украине также продолжают ждать поставок американских танков Abrams, но, как сообщали ранее в Вашингтоне, обещанные машины смогут прибыть в Украину не ранее конца этого года.

"Ждем еще Abrams, но они в этом контрнаступлении, думаю, принять участие не успеют. Но наши экипажи уже поехали на обучение”, – заявил Резников.

Говоря об отсутствии поставок в Украину дальнобойных ракет ATACMS, а также современных западных истребителей, Резников пояснил, что это “прагматичное решение” западных партнеров.