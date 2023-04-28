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Техника, которую заявляли западные партнеры Украины, частично доставлена в страну, украинские военные завершают учебную подготовку к контрнаступлению, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинские войска "глобально готовы" к началу контрнаступление, дальнейшие решения остаются за Генштабом.
Oleksijus Reznikovas
Oleksijus Reznikovas
© Reuters / Scanpix

"Как будет на то Божья воля, погода и решение командиров, мы это сделаем", – сказал министр во время онлайн-брифинга.

Точные даты контрнаступления Резников не назвал.

Украина получила танки Leopard 2, Challenger, бронированные машины Bradley и Marder, а в середине года ожидаются поставки танков Leopard-1. В Украине также продолжают ждать поставок американских танков Abrams, но, как сообщали ранее в Вашингтоне, обещанные машины смогут прибыть в Украину не ранее конца этого года.

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"Ждем еще Abrams, но они в этом контрнаступлении, думаю, принять участие не успеют. Но наши экипажи уже поехали на обучение”, – заявил Резников.

Говоря об отсутствии поставок в Украину дальнобойных ракет ATACMS, а также современных западных истребителей, Резников пояснил, что это “прагматичное решение” западных партнеров.

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bbcrussian.com
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