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Программа по обучению украинских пилотов и обслуживанию истребителей F-16 будет готова, вероятно, в июле, точно до саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников после встречи Комиссии Украина-НАТО в штаб-квартире НАТО, передает корреспондент Delfi.
Ukrainos gynybos ministerijos vadovas Oleksijus Reznikovas
Ukrainos gynybos ministerijos vadovas Oleksijus Reznikovas
© AFP / Scanpix

Он сказал, что “птичья коалиция” или коалиция истребителей состоялась.

“Официально Нидерланды и Дания подтвердили свое лидерство и готовность к обязательствам организовать и обеспечить обучение наших пилотов, наших инженеров, наших техников для овладения самолетами F-16. Соединенные Штаты поддерживают это официально. И сегодня уже другие страны выражали в разговорах готовность присоединиться тем или иным способом: кто деньгами, кто оборудованием, сейчас будет писаться программа”, - сообщил он.

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Программа предполагает создание тренингового центра для украинцев в одной из стран.

“Это тренинговый центр для Украины. Соответственно там будет все: и симуляторы, и оборудование, и так далее. Параллельно будут проходить курсы английского языка для наших пилотов и инженеров. Пилотам будет легче научиться, чем инженерам и техникам, потому что столь сложная система – любой самолет – она нуждается в постоянном обслуживании”, - отметил он.

Резников пока не может сказать, сколько займет времени вся подготовка к использованию F-16. Министр отметил, что обучение пилотов займет 4-6 месяцев.

“По большому счету минимум шесть составляющих: инфраструктура, мы будем знать, какая она будет, и будем ее готовить параллельно, в том числе, аэродромы, укрытия и так далее, обслуживающая их техника, топливо и т.д., запчасти, далее инженеры-механики, дальше пилоты, оружие”, - уточнил он.

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