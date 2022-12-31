Источников своих данных Резников не привёл. Ранее, однако, Главное управление разведки Минобороны Украины выступало с утверждениями о том, что новая волна мобилизации в России может начаться уже 5 января.

Российские власти его слова пока никак не комментировали. Ранее российские руководители, включая президента Владимира Путина, заявляли, что новая волна мобилизации не нужна. При этом указ о так называемой частичной мобилизации, выпущенный в сентябре, не отменён, и теоретически призыв по мобилизации может возобновиться в любой момент.

"Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, потом объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси", – сказал, в частности, Резников. Он призвал россиян задуматься, ради чего они, будучи призванными, пойдут на фронт, напомнив об успехах украинской армии в ходе войны, о потерях российской армии и о том, что российские власти так и не сформулировали чётких целей вторжения в Украину.

"В интересах России – как можно скорее эту войну закончить", – заявил министр обороны Украины. Резников призвал граждан России не верить тем, кто говорит им, что в случае поражения в войне "над всеми россиянами якобы совершат расправу, заберут нажитое непосильным трудом, организуют трибунал и так далее". "Это ложь", – заявил он, отметив при этом, что за развязанную войну России придётся нести ответственность в виде репараций.

Объявляя о вторжении в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что в так называемой спецоперации будут участвовать только офицеры и военнослужащие-контрактники. В сентябре, однако, после ряда неудач российской армии на фронте, Путин объявил о призыве по мобилизации 300 тысяч человек.

Резников уже обращался к гражданам России – вскоре после объявления мобилизации. Он призывал тогда любыми путями избежать отправки на фронт.