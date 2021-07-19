Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу в следственное управление по Донецкой и Луганской областям, расположенное в Мариуполе. Соответствующая повестка опубликована на сайте СБУ в воскресенье, 18 июля.
Как следует из опубликованного документа, Шойгу должен явиться к следователю СБУ Тарасу Бутенко 20 июля для вручения письменного уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 и частью 5 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (о видах соучастников преступления и создании незаконных вооруженных формирований).
Осужденному в Украине по этим статьям может грозить лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без нее. В случае злостного уклонения от явки по повестке следователя подозреваемый может быть объявлен в международный розыск.
Незаконные вооруженные формирования сепаратистов
Власти Украины относят к незаконным вооруженным формированиям боевые структуры сепаратистов в так называемых "ДНР" и "ЛНР". В 2015 году СБУ объявила о начале программы по амнистии сторонников самопровозглашенных "республик", добровольно отказавшихся от участия в незаконных вооруженных формированиях.
В октябре 2020 года координатор Центра документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Алексей Беда заявил о прямом участии в войне в Донбассе граждан России, представителей спецслужб ФСБ и ГРУ, в подчинении которых находятся местные вооруженные формирования.
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