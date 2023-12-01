Министр обороны Нидерландов призвала Европу быть готовой к бою

“Ни одна страна не может справиться с сегодняшними угрозами безопасности в одиночку. Нам, европейцам, необходимо активизировать нашу игру, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию в качестве ключевой опоры внутри НАТО”, - сказала Оллонгрен.

Она подчеркнула, что на территории Евросоюза не было войн, но они были вблизи.

“Войны велись недалеко от дома, например, на Балканах, но никогда внутри Союза. Для стран за пределами ЕС членство является одновременно наградой и обещанием мира и стабильности. Чтобы так и оставалось, нам необходимо действовать сейчас. Европа должна заново научиться сдерживанию. Мы должны сделать долгосрочные структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Нам нужно быть “готовыми к бою”, - сказала Оллонгрен.