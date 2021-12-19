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Ответственные за агрессию должны испытать ее "персональные последствия", заявила новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, комментируя ситуацию на границе РФ и Украины.
Министр обороны ФРГ призвала ужесточить персональные санкции против Кремля
© AFP / Scanpix

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) на фоне конфликта между РФ и Украинойвысказалась за ужесточение персональных санкций против руководства в Москве. "В настоящий момент нам следует сосредоточить внимание на Путине и его окружении", - заявила Ламбрехт в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 19 декабря, в преддверии ее визита в Литву. Ответственные за агрессию должны испытать на себе ее последствия, например, утратив возможность "ездить на шопинг на Елисейские поля в Париже", пояснила она.

В последнее время из-за наращивания численности российских войск на границе с Украиной многие политики в Германии и в Европейском Союзе в целом выражают опасения, что эта передислокация может оказаться подготовкой вторжения РФ в соседнюю страну. Страны "группы семи" (G7) и ЕС пригрозили Москве, что военная агрессия повлечет за собой "массивные последствия".

Ранее официальный представитель американского министерства обороны Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов о возможных планах переброски дополнительных сил НАТО на восток, дал понять, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу будут готовы обсудить такую возможность, если получат соответствующий запрос.

Немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил 18 декабря о возможном усилении сил НАТО в Румынии и Болгарии.

Ламбрехт - о перспективах отправки солдат НАТО в Украину

В свою очередь Кристине Ламбрехт сдержанно оценила перспективы отправки военнослужащих НАТО непосредственно в Украину. "Нам следует сначала исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. Все дальнейшие шаги тоже необходимо обсудить в тесном сотрудничестве с нашими союзниками", - заявила министр

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Deutsche Welle

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