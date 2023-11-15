Министр обороны Финляндии: в общем, мы знаем, кто стоит за повреждением газопровода

По словам Хяккянена, все стороны уже хотят подготовить и обсудить меры, которые можно было бы предпринять в вопросе Балтийского моря в Евросоюзе, НАТО, между государствами-членами и в рамках различных концепций двустороннего оборонного сотрудничества, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Помимо Balticconnector, в Балтийском море был поврежден кабель связи между Эстонией и Финляндией и Эстонией и Швецией.

„В общих чертах уже есть представление, кто за этим стоит. Являлось ли это преднамеренным или нет, пока четких доказательств нет. Но все признаки указывают на то, что это были не самые обычные действия. И, конечно, мы всегда должны быть готовы к тому, что мы сумеем отреагировать на это, когда расследование закончится“, - сказал Хяккянен.

Россия также сообщала, что ее кабель был поврежден и был восстановлен. По словам Хяккянена, это повреждение также реально, но информации о причинах возникновения нет.