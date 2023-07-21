Министр культуры Украины подал в отставку

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подал заявление об отставке. "Принес премьеру (Денису Шмыгалю. - Ред.) заявление об отставке из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны", - сообщил он в ночь на пятницу, 21 июля, на своей странице в Facebook.

Бюджетные деньги на культурные проекты во время войны



В частности, неоднозначную реакцию общественности вызвала идея Минкульта заменить советскую символику на щите Родины-матери в Киеве на герб Украины, что обошлось бы в 28 млн гривен. Несмотря на то, что речь шла не о бюджетных, а о частных средствах, в украинском сегменте соцсетей активно обсуждалось, почему их именно сейчас планируют потратить на обновление скульптуры, а не на дроны для украинской армии. Не менее остро в Украине отреагировали и на планы Минкульта завершить строительство Национального музея Голодомора-геноцида украинского народа, что потребовало бы выделения более 500 млн гривен (более 121 тыс. евро) из госбюджета. Ткаченко также критиковали за намерения возродить в Украине производство сериалов, не дожидаясь окончания войны.