aA
Министр финансов США Джанет Йеллен сравнила санкции за войну РФ против Украины с попытками Соединенных Штатов лишить финансовых ресурсов нацистскую Германию во время Второй мировой войны.
JAV iždo sekretorė Janet Yellen
JAV iždo sekretorė Janet Yellen
© Scanpix / Reuters

Выступая в Музее истории польских евреев POLIN в Варшаве в понедельник, 16 мая, она напомнила о том, что в 1940 году тогдашний министр финансов США Генри Моргентау убедил президента Франклина Рузвельта заморозить активы оккупированных нацистами Дании и Норвегии, несмотря на то, что США на тот момент были нейтральной страной.

Йеллен заявила о необходимости использовать уроки борьбы с нацизмом
Данные меры лишили нацистов возможности присваивать себе заморские богатства стран, в которые они вторглись. Кроме того, Моргентау убедил Рузвельта создать Совет по делам беженцев, занимавшийся спасением евреев с оккупированных нацистами территорий. Йеллен подчеркнула, что данные меры, а также усилия польских евреев, оказывавших сопротивление нацистам, стали уроками для оказания противодействия в войне России против Украины.

"Мы должны использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с угнетением. И этот урок необходимо использовать сегодня", — подчеркнула глава Минфина США. Она указала, что ее страна полна решимости призвать Россию к ответу и поддерживать Украину.

После вторжения России в Украину США и другие западные страны ввели против РФ беспрецедентные финансовые санкции, в том числе заморозив активы российского Центробанка в иностранных валютах на сотни миллиардов долларов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Эти данные удивят многих: какая часть литовского общества заблуждается в причинах войны в Украине

Казалось бы очевидно, но не для всех, – по тому, какая...

Спецэфир Delfi: из Киева — о защитниках Мариуполя, на пути Финляндии и Швеции в НАТО — Турция

Украинские защитники Мариуполя продолжают выходить с...

Предупреждение: в военное время нельзя акцентировать только национальность, это опасно

Война никак не сказалась на отношении украинцев к...

Бизнес попал в капкан: одни опаздывают с повышением цен, другие говорят, что цены еще будут расти

Инфляция и дальнейший рост цен на сырье и энергоресурсы...

Вице-спикер призывает жителей Литвы воздержаться от поездок в Беларусь

Минск продлил действие безвизового режима с Литвой...