Министр финансов ФРГ поддержал размещение в стране ракет США

Министр финансов ФРГ и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал размещение в стране дальнобойных ракет США. „Германия уже много лет находится в пределах досягаемости российских ракет с ядерным зарядом. Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания“, - заявил министр в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в ночь на воскресенье, 11 августа. По мнению Линднера, планируемое развертывание ракет средней дальности - „важный вклад в это дело“.