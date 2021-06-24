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Глава Минэкономики ФРГ полагает, что с США удастся найти компромисс по новому газопроводу из России. В августе Конгресс США планирует вновь рассмотреть вопрос о санкциях против "Северного потока-2".
Министр экономики ФРГ уверен в разрешении спора с США вокруг "Северного потока-2"
© Reuters / Scanpix

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) полагает, что конфликт с США вокруг спорного германо-российского газопровода "Северный поток-2" удастся разрешить. "Мы все согласны с тем, что хотим урегулировать эту тему до конца августа. Компромиссы возможны. Я настроен оптимистично, что такие решения могут быть найдены в ближайшие два месяца", - сказал христианско-демократический политик в интервью радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 24 июня.

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В августе Конгресс США планирует вновь рассмотреть вопрос о санкциях против "Северного потока-2". США заявляют, что хотят предотвратить усиление зависимости Западной Европы от российского газа. В то же время критики считают, что США хотят сорвать запуск нового газопровода лишь для того, чтобы по высокой цене продавать Европе американский сжиженный газ.

Трубопровод, по которому газ из России будет поставляться в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания, уже почти достроен.

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Deutsche Welle

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